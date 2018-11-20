В Череповце водитель с купленными правами устроил ДТП на парковке

20.11.2018 [Происшествия]

В Череповце мужчина с купленными водительскими правами устроил ДТП на парковке. Он нарушил правила дорожного движения, не уступив дорогу другой машине, произошло столкновение. Когда на место приехали полицейские, череповчанин предъявил им фальшивые документы.

В полицию поступило сообщение о том, что на парковке у административного здания на Советском проспекте произошло столкновение двух авто. Выехав на место ДТП, сотрудники дорожно-патрульной службы усомнились в подлинности удостоверения водителя одной из машин.29-летнего мужчину доставили в первый отдел полиции для выяснения обстоятельств.

- Изъятый документ был направлен на экспертизу. Исследование показало, что водительское удостоверение является поддельным, серия и номер подделки соответствовали документу, принадлежащему жителю Московской области. В беседе с полицейскими череповчанин признался, что неоднократно пытался сдать экзамен по вождению, но безуспешно, поэтому решил приобрести поддельный документ, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа). Кроме того, на него составлен административный протокол по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством).

Тэги: поддельные документы

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