Вологодский театр для детей и молодежи покажет спектакль «Котлован» по произведениям Андрея Платонова

21 ноября Вологодский театр для детей и молодежи представит на малой сцене свой новый спектакль «Котлован». Это «черная комедия в одном действии» по произведениям писателя Андрея Платонова.

«Произошедшая в молодой Советской России история о девочке, которая волею случая оказалась среди землекопов, роющих котлован для строительства Дома Будущего, в котором для вечного отдыха вскоре должен поселиться рабочий класс. Она селится в бараке землекопов, а потом отправляется вместе с ними в деревню "строить" колхоз...», - так описывается сюжет постановки в группе театра в соцсети.

Роли спектакли исполняют Лариса Кочнева, Анна Терентьева, Андрей Камендов и Анатолий Макаровский. Увидеть постановку можно будет также 27 ноября.