Череповчанин избил работницу закусочной и раскрасил из баллончика стены павильона

20.11.2018 [Происшествия]

В Череповце полиция задержала мужчину, который похитил алкоголь из магазина, избил работницу закусочной и раскрасил из баллончика стену торгового павильона.

33-летний ранее судимый череповчанин был задержан Индустриальном районе города сотрудниками патрульно - постовой службы. Полицейские обратили внимание, что внешность мужчины подходит под описание подозреваемого в хищении алкоголя из магазина. Задержанного доставили в отдел полиции, и там выяснилось, что он причастен к совершению еще одного преступления.

- Накануне в полицию Череповца обратилась работница одной из закусочных, расположенных на улице Строителей. Женщина рассказала, что неизвестный мужчина из хулиганских побуждений  раскрасил стену торгового павильона из баллончика с краской, а когда она попыталась его остановить, он в присутствии посторонних лиц причинил череповчанке телесные повреждения. Нарушитель, недовольный высказанными в его адрес замечаниями прыснул краской из баллончика и поджог. Пламя он направил в сторону лица потерпевшей, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

Задержанный сознался в содеянном. В отношении череповчанина возбуждено 3 уголовных дела: по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж», по ст. 116 УК РФ «Побои», по п. А ч. 1 ст. 213 УК РФ «Хулиганство».

Тэги: хулиганство

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