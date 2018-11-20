Дефицит бюджета в Вологде в 2019 году составит 253 млн рублей

В Вологде 19 ноября состоялись публичные слушания в гордуме по проекту бюджета области на 2019 год и плановые 2020 и 2021 гг. По планам, дефицит бюджета Вологды в 2019 году должен составить 253 млн рублей. Это 8% при предельно допустимых 10%, пояснили в гордуме.

Общий объем доходов в 2019 году составит 7 838 209 900 рублей, расходов - 8 091 773 600 рублей. Дефицит бюджета планируется закрывать за счет кредитов. Как ранее сообщал Newsvo, администрация Вологды планировала взять в кредит 400 млн рублей. Эти аукционы уже состоялись, кредиты предоставит ПАО Сбербанк.

Верхний предел муниципального внутреннего долга Вологды к 1 января 2020 года должен составить 2 556 973 900 рублей (в том числе по муниципальным гарантиям в сумме 234 584 500 рублей). Это примерно на 370 млн рублей больше, чем сумма муниципального долга на начало 2018 года. Отметим, что темпы роста муниципального долга в Вологде увеличились.

Основную часть доходов в бюджет, это 3 246 431 400 рублей, составят налоговые и неналоговые сборы (сюда входят штрафы, санкции, доход от сдачи государственного имущества, лицензионные сборы и т.д.).

Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов, в 2019 году составит 4 591 778 500 рублей. Также городской бюджет пополнят субсидии и субвенции.

На содержание городской думы в 2019 году из бюджета Вологды хотят потратить 45,135 млн рублей (столько же – в 2020 и 2021 гг). Из них 4,485 млн рублей в год уходит на содержание председателя гордумы, главы Вологды. Сейчас эту должность занимает Юрий Сапожников. Т.е. в месяц он обходится городу в 373 750 рублей. На 28 депутатов в ближайшие три года собираются тратить 12,34 млн рублей ежегодно.

На обеспечение деятельности администрации города Вологды в 2019 году заложено 1 783 939 800 рублей.

На меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим и работающим в сельской местности – 499 тысяч рублей (это ежегодная сумма на последующие три года), на частичную компенсацию расходов по договору найма жилого помещения отдельным категориям медицинских работников – 6,9 млн рублей – это сумма на 2019 год, на последующие годы ее пока не заложено.

Управлению образования на решение проблем в своей сфере выделят 3,8 млрд рублей, на дорожное хозяйство – 1,1 млрд рублей.

Стоит отметить, что из бюджета планируют в следующем году давать субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям. На это уйдет 38,786 млн рублей.Так, например, Вологодской городской общественной организации содействия правопорядку «Дружинник» будет выделено около 6 млн рублей.

На массовый спорт в 2019 году заложено 25 млн рублей, на баскетбольный клуб «Вологда-Чеваката» - 14 млн рублей. Причем в 2020 и 2021 гг. эту сумму для баскетбольного клуба планируют увеличить в два раза, а вот для массового спорта сумма пока не меняется.

Все эти цифры окончательно утвердят в декабре, а до этого, в ноябре, любой житель Вологды старше 18 лет может принять участие в публичных слушаниях по поводу бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 гг. Они начнутся в 17 часов 30 ноября по адресу: г. Вологда, ул. Марии Ульяновой, д. 6.

Ознакомиться с бюджетом в подробноястях можно на сайте городской администрации (расходы см. в приложении 7).