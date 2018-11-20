ХК "Северсталь" опустился на последнюю строчку Западной конференции

Череповецкая "Северсталь" снова потерпела поражение. Накануне в матче против ХК "Сочи" хоккеисты из Череповца забросили в четыре раза больше шайб, чем за последние четыре матча вместе взятых, однако это не помогло им одеражть победу.

Череповчане трижды вели в счёте - 1:0, 3:2 и 4:3, но каждый раз позволяли гостям его сравнивать. Дополнительная пятиминутка шла с преимуществом "Северстали", но в серии послематчевых буллитов удачливее были гости. Победу сочинцам принес точный бросок Станислава Бочарова - 4:5.

После этого поражения и победы минского "Динамо" над "Амуром" со счетом 4:3 череповчане опустились на последнюю, 14 строчку Западной конференции. В следующем матче, 22 ноября, они сыграют с СКА из Санкт-Петербурга.



