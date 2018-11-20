Жительница Чагодощенского района фиктивно прописала у себя трех мигрантов из Таджикистана

20.11.2018 [Происшествия]

Жительница села Покровское в Чагодощенском районе предстанет перед судом за фиктивную постановку на миграционный учет трех граждан республики Таджикистан.

- По версии дознания, обвиняемая в октябре 2018 года, действуя умышленно, преследуя личные интересы, фактически не являясь принимающей стороной и не имея намерений предоставить место пребывания иностранным гражданам, направила уведомления в миграционный пункт ОМВД России по Чагодощенскому району о прибытии трех граждан республики Таджикистан, - сообщает прокуратура Вологодской области.

При этом в документах женщина указала себя в качестве принимающей стороны и адрес своей регистрации. В дальнейшем недостоверные сведения были предоставлены в органы миграционного учета.

Возбуждено уголовное дело по ст. 322.3.УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации). Его материалы направлены мировому судье Вологодской области по судебному участку № 60. Женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

На вопрос Newsvo, какое вознаграждение получила женщина за незаконную прописку мигрантов, в областной прокуратуре ответили, что она сделала это бесплатно по просьбе их работодателя.

Тэги: мигранты

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Пропавшую в Вашкинском районе 37-летнюю женщину нашли мертвой в лесу
В Череповецком районе будут судить водителя из Москвы, который изнасиловал попутчицу и бросил на дороге
В квартире убийцы вологжанки Марии Шарыповой обнаружили останки погибшей в 1996 году девушки
Интернет-пользователи купили квартиру для пенсионерки из Стризнево, собиравшей в лесу валежник
Ярославский губернатор попросил президента остановить строительство целлюлозного завода в Череповецком районе
Жителям Вологды предложили выбрать другое место для новой ледовой арены вместо Ковыринского парка
По факту нарушений в Региональном центре поддержки предпринимательства возбуждено уголовное дело
В Вологде проводится проверка по факту смерти футбольного тренера Николая Березина
Вологжане предлагают деньги, чтобы за них отстояли очередь за талоном в ЦРБ
Уголовное дело, возбужденное в отношении экс-главы областного УМЧС Андрея Бессмертного, закрыто
20.11.2018 [Экономика]

Дефицит бюджета в Вологде в 2019 году составит 253 млн рублей

257
0
19.11.2018 [Общество]

«Володагортеплосеть» реорганизована из МУПа в акционерное общество

1505
0
19.11.2018 [Общество]

Интернет-пользователи купили квартиру для пенсионерки из Стризнево, собиравшей в лесу валежник

5502
8

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Вологодский театр для детей и молодежи покажет спектакль «Котлован» по произведениям Андрея Платонова
Череповчанин избил работницу закусочной и раскрасил из баллончика стены павильона
Дефицит бюджета в Вологде в 2019 году составит 253 млн рублей
ХК "Северсталь" опустился на последнюю строчку Западной конференции
Жительница Чагодощенского района фиктивно прописала у себя трех мигрантов из Таджикистана
Гастроли, выставки и фестивали: на мероприятия Года театра в Вологодской области потратят 3,5 млн рублей
В Череповецком районе браконьер в лесу случайно подстрелил другого охотника
 
16.11.2018 [Экономика]

В 2018 году из бюджета Вологодской области потратили 15 млн рублей на покупку и ремонт автомобилей

3198
0
20.11.2018 [БлогоVO]

Антипатии врачей и пациентов достигли такого накала

705
0
19.11.2018 [Обзор Прессы]

"Презентационно-сервисный центр" Вологодской области заказал шикарный банкет для молочного форума

3140
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика