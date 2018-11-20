Жительница Чагодощенского района фиктивно прописала у себя трех мигрантов из Таджикистана

Жительница села Покровское в Чагодощенском районе предстанет перед судом за фиктивную постановку на миграционный учет трех граждан республики Таджикистан.

- По версии дознания, обвиняемая в октябре 2018 года, действуя умышленно, преследуя личные интересы, фактически не являясь принимающей стороной и не имея намерений предоставить место пребывания иностранным гражданам, направила уведомления в миграционный пункт ОМВД России по Чагодощенскому району о прибытии трех граждан республики Таджикистан, - сообщает прокуратура Вологодской области.

При этом в документах женщина указала себя в качестве принимающей стороны и адрес своей регистрации. В дальнейшем недостоверные сведения были предоставлены в органы миграционного учета.

Возбуждено уголовное дело по ст. 322.3.УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации). Его материалы направлены мировому судье Вологодской области по судебному участку № 60. Женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

На вопрос Newsvo, какое вознаграждение получила женщина за незаконную прописку мигрантов, в областной прокуратуре ответили, что она сделала это бесплатно по просьбе их работодателя.