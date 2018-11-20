Гастроли, выставки и фестивали: на мероприятия Года театра в Вологодской области потратят 3,5 млн рублей

20.11.2018 [Культура]

2019 год в России объявлен Годом театра. В городах и районах Вологодской области планируются различные по тематике и жанровому наполнению театральные мероприятия, сообщает пресс-служба регионального правительства.

- В день официального открытия Года театра (13 декабря 2018 – прим. редакции) мы предлагаем провести Театральный онлайн-марафон в учреждениях культуры и образования в сфере культуры, с включением творческих акций на площадках государственных и муниципальных театров», - сообщил начальник департамента культуры Вологодской области Владимир Осиповский.

В 2019 году в Вологодской области проведут фестиваль премьер «ВОТ» (Вологодский Областной Театральный), а также областной фестиваль самодеятельных театров, который организован с акцентом на детские самодеятельные коллективы. Запланирован выставочный проект «Вологда театральная», посвященный истории профессионального и самодеятельного театрального искусства Вологодской области.

- Планируется реализовать три масштабных гастрольных проекта разного уровня: «Культурный экспресс «Дорогами Вологодчины» - это мультиформатный проект, в котором примут участие в том числе и государственные театры региона. Он пройдет в апреле-июне и августе-сентябре 2019 года. Мы прорабатываем вопрос об организации обменных гастролей театров Северо-Западного федерального округа «Региональные театральные встречи», - добавил Владимир Осиповский. - В целях достижения большего общественного резонанса под знаком Года театра предлагается провести и плановые масштабные проекты в сфере культуры международного и всероссийского уровней: X Театрально-концертный сезон «Лето в Кремле», - отметил Владимир Осиповский.

В рамках фестиваля «Деревня – душа России» планируется смотр-конкурс фольклорных театров области. Также планируются встречи с искусством балета в программе VIII Международного музыкального Гаврилинского фестиваля.

В проекте областного бюджета на 2019 год предусмотрено отдельное финансирование мероприятий по проведению Года театра в объеме 3,5 млн. рублей. Дополнительно в рамках государственных заданий театров региона поддержаны новые постановки и гастрольные проекты.

На укрепление материально-технической базы государственных театров области и проведение ремонтов из регионального бюджета в следующем году выделят 10,7 млн. рублей, сообщает пресс-служба областного правительства.

Тэги: театр

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