В Череповецком районе браконьер в лесу случайно подстрелил другого охотника

В Череповецком районе браконьер выстрелил в лося, но попал в другого охотника. Мужчина тяжело ранен.

Инцидент произошел 17 ноября на территории охотничьих угодий Череповецкого районного общества охотников и рыболовов. Группа мужчин охотилась на лося. Услышав лай собаки, которая должна была загонять животное, охотники приготовились и ждали появления зверя из зарослей на открытое место.

- Один из участников группы заметил движение среди торфяных куч, частого подлеска и валежника и увидел, как ему показалось, очертания крупного животного. Он произвел выстрел в сторону неясно видимой цели и ранил мужчину, который по роковой случайности в это же время находился в лесу и охотился на зайца, - сообщает сайт правительства Вологодской области.

Таким образом, во время коллективной охоты были грубо нарушены правила проведения охоты и техники безопасности, выстрел был произведен по неясно видимой цели.

- Кроме того, по предварительной информации Облохотдепартамента, разрешения на добычу лося у охотников при себе не было. Итогом браконьерства стало тяжелое огнестрельное ранение человека, - прокомментировал замгубернатора Михаил Глазков.

По его словам, чтобы избежать возможных трагедий, охотники должны знать и неукоснительно соблюдать правила использования охотничьего оружия.