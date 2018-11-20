В Вологде сотрудника ООО «Геоком35» оштрафовали на 25 тысяч рублей за несчастный случай со слесарем

20.11.2018 [Происшествия]

В Вологде начальника строительно-монтажного участка одной из строительных фирм оштрафовали на 25 тысяч рублей за травмы слесаря, полученные им на рабочем месте. По данным областной инспекции труда, несчастный случай произошел в  ООО «Геоком35».

Как ранее сообщал Newsvo, 29 июня на улице Карла Маркса монтировали наружные сети водопровода и канализации. Во время указанных работ в выкопанной траншее произошло осыпание грунта на одного из работников. В результате 37-летний слесарь получил телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью.

Следствие пришло к выводу, что обвиняемая не обеспечила безопасного ведения работ на объекте. Было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ).

- Суд, рассмотрев представленные следователями СКР материалы, принял решение о прекращении уголовного дела и о назначении виновной меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 25 тыс. рублей, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Тэги: несчастный случай, охрана труда

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