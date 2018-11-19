В Усть-Кубинском районе пятеро полицейских спасли провалившегося под лед шестиклассника

В Усть-Кубинском районе шестиклассник чуть не утонул, выйдя на тонкий лед реки. Из ледяной воды ребенка спасли находившиеся рядом полицейские, сообщает районная газета «Северная новь».

Инцидент произошел накануне. Шестиклассник Даниил в одиночку отправился гулять по реке Кубене. Напротив здания полиции он провалился под лед. По словам ребенка, в ледяной воде он пробыл не менее 10 минут, от страха не мог даже кричать, несколько раз уходил с головой под лед.

Первым мальчика увидел старший участковый уполномоченный полиции Алексей Шестериков.

«Сначала я подумал, что это собака провалилась, но приглядевшись, понял - ребенок. Он не кричал, были слышны только всплески воды, - рассказывает Алексей. - Из здания полиции на улицу вышли водитель Николай Спиридонов и дознаватель Сергей Святов, вместе мы быстро сориентировались, взяли лодку «Казанку» и пошли к полынье. Когда были уже рядом, мальчик прошептал «Помогите!».

Подобравшись к утопающему, трое мужчин не смогли вытащить его из воды. Алексей Шестериков слишком близко подошел к полынье и тоже провалился. В итоге из воды вытаскивали уже двоих. Мужчины сняли с себя сухую одежду и отдали пострадавшим. Все поняли, что без посторонней помощи добраться до берега не получится.

На берегу полицейских ждали коллеги. Заместитель начальника ОГИБДД Алексей Голубков и инспектор ДПС Андрей Соловьев нашли легкую самодельную лодку, и поспешили на помощь.

«Лед трещал, воды местами было по колено, мы тащили лодку, чтобы спасти пострадавших. Сначала на берег переправили ребенка и отдали в руки медиков, затем отправились за остальными, – сказали сотрудники Госавтоинспекции.

Сейчас жизни шестиклассника Даниила ничего не угрожает. Руководство УМВД решает вопрос о поощрении сотрудников полиции, спасших ребенка.