20 ноября родители детей с инвалидностью в Вологде смогут получить бесплатную юридическую помощь

20 ноября в Вологде родители детей с ограниченными возможностями здоровья смогут получить бесплатную консультацию юриста. На вопросы вологжан ответят специалисты адвокатской палаты Вологодской области, комплексного центра социального обслуживания населения города Вологды «Доверие», прокуратуры, бюро медико-социальной экспертизы.

«В День правовой помощи детям вместе с нашими постоянными партнерами будем проводить консультации по вопросам инклюзивного образования, предоставления инвалидности, медико-социальной экспертизы, оформлению ИПРА, реабиитации, предоставления технических средств реабилитации, лечения, имущественные и другие, касающиеся жизнедеятельности и правовой поддержки семей с детьми-инвалидами», — отметила председатель Вологодской региональной общественной организации молодых инвалидов «Ареопаг» Анна Хрястунова.

Консультации будут проводиться с 10 до 14 часов по адресу улица Зосимовская, 65.