«Володагортеплосеть» реорганизована из МУПа в акционерное общество

19.11.2018 [Общество]

Предприятие «Володагортеплосеть» с 14 ноября 2018 года реорганизовано в акционерное общество. Оно является правопреемником муниципального унитарного предприятия по всем обязательствам, сообщается на сайте бывшего МУПа.

Руководитель АО - исполняющий обязанности генерального директора Владимир Васильевич Петухов.

Напомним, что о предстоящей реорганизации предприятия сообщили в апреле. Как тогда пояснили в городской администрации, это делается для того, чтобы упростить процедуру закупок и получения кредитов. Так, муниципальные предприятия вынуждены работать по ФЗ №44, когда все закупки происходят через строго регламентированные процедуры торгов.

- Процедура закупок по ФЗ № 44 достаточно длительная. Став АО, предприятие будет действовать в рамках ФЗ № 223. Это тоже торги, но порядок и положение их определяются самим заказчиком. То есть можно будет действовать более оперативно и более грамотно распределять финансовую нагрузку. Контроль над предприятием по-прежнему будут осуществлять городские власти. 100 % акций будет принадлежать Администрации города. На населении эта реорганизация никак не скажется. Отдельно подчеркну, что на тарифы она никаким образом не повлияет», – пояснил заместитель мэра Вологды – пояснил в апреле начальник департамента городского хозяйства Антон Мусихин.

Задолженность перед МУП «Вологдагортеплосеть», образовавшуюся до 14 ноября 2018 года, просят переводить АО «Вологдагортеплосеть».

- Расчетный счет организации остался прежним, - сообщают в акционерном обществе.

Согласно уставу нового АО, утвержденному постановлением администрации Вологды № 939 8 августа 2018 года, уставный капитал "Вологдагортеплосети" составляет 1 059 887 000 рублей.

Тэги: вологдагортеплосеть, госзакупки

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