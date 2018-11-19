Интернет-пользователи купили квартиру для пенсионерки из Стризнево, собиравшей в лесу валежник

19.11.2018 [Общество]

Зрители youtube-канала «Аbracadabra.tv» собрали полмиллиона рублей для Валентины Александровны из Стризнево: пенсионерке купили квартиру.

Ролик о ситуации, в которой оказалась Валентина Вячеславова, разместил у себя 7 ноября автор youtube-канала «Аbracadabra.tv» Александр. Напомним, пенсионерка собирала в лесу валежник, потому что ее пенсии не хватает на дрова. В прошлом году Валентина Александровна даже брала кредит, чтобы купить их, но к этой осени рассчитаться с ним не успела.

После того, как сюжет о пенсионерке вышел на одном из вологодских телеканалов и попал в сеть, Валентине Александровне начали привозить дрова. «Аbracadabra.tv» предложил всем неравнодушным перечислять деньги в помощь пенсионерке, чтобы она могла погасить кредит. Глава Вологодского района Сергей Жестянников пообещал, что в следующем году ее обветшавший дом отремонтируют.

В итоге до 15 ноября удалось собрать 470 тысяч рублей - откликнулись почти 3000 человек. После этого московский блогер Александр приехал в Стризнево и помог пенсионерке купить однокомнатную квартиру в многоквартирном доме. Приехав в свое новое жилье, бабушка расплакалась.

- Никто для меня не делал такого. Спасибо вам большое!

По данным на 18 ноября, было собрано 520 тысяч рублей. Все оставшиеся после покупки квартиры деньги, как сообщает «Аbracadabra.tv», будут потрачены на ее ремонт.

Тэги: помощь, пенсионеры, благотворительность

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