Вологодские конькобежцы завоевали три медали на соревнованиях первого этапа Кубка мира

19.11.2018 [Спорт]
Вологодские конькобежцы завоевали три медали на соревнованиях первого этапа Кубка мира

Конькобежцы из Вологодской области завоевали три медали на I этапе Кубка мира, который проходил в японском городе Обихиро с 16 по 18 ноября.

Череповчанка Евгения Лаленкова удостоилась бронзы в командной гонке преследования. Российская сборная, за которую выступали Елена Сохрякова Евгения Лаленкова, Елизавета Козелина и Наталья Воронина, финишировала третьей, уступив 3.31 секунды победителям - сборной Японии. Вторую строчку заняла сборная Нидерландов.

Руслан Захаров, который с этого сезона выступает за Санкт-Петербург и Вологодскую область, завоевал золотую медаль в командной гонке, а также бронзу на дистанции 5000 метров, выступая в дивизионе B.

Еще один представитель Вологодской области, Артем Кузнецов, вошел в пятерку сильнейших в командном спринте. Российская четверка - Руслан Мурашов, Виктор Муштаков, Артем Кузнецов и Алексей Есин - уступила победителям, сборной Нидерландов, 2.03 секунд. Второе место заняли норвежцы, третье - канадцы.
 

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Пропавшую в Вашкинском районе 37-летнюю женщину нашли мертвой в лесу
В Череповецком районе будут судить водителя из Москвы, который изнасиловал попутчицу и бросил на дороге
В квартире убийцы вологжанки Марии Шарыповой обнаружили останки погибшей в 1996 году девушки
Ярославский губернатор попросил президента остановить строительство целлюлозного завода в Череповецком районе
Жителям Вологды предложили выбрать другое место для новой ледовой арены вместо Ковыринского парка
По факту нарушений в Региональном центре поддержки предпринимательства возбуждено уголовное дело
В правительстве Вологодской области закупят «Шкоды Рапид» вместо дорогих внедорожников
Интернет-пользователи купили квартиру для пенсионерки из Стризнево, собиравшей в лесу валежник
В Вологде проводится проверка по факту смерти футбольного тренера Николая Березина
Вологжане предлагают деньги, чтобы за них отстояли очередь за талоном в ЦРБ
19.11.2018 [Обзор Прессы]

"Презентационно-сервисный центр" Вологодской области заказал шикарный банкет для молочного форума

1743
4
16.11.2018 [Экономика]

В 2018 году из бюджета Вологодской области потратили 15 млн рублей на покупку и ремонт автомобилей

3026
4

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Усть-Кубинском районе пятеро полицейских спасли провалившегося под лед шестиклассника
20 ноября родители детей с инвалидностью в Вологде смогут получить бесплатную юридическую помощь
«Володагортеплосеть» реорганизована из МУПа в акционерное общество
Интернет-пользователи купили квартиру для пенсионерки из Стризнево, собиравшей в лесу валежник
Вологодские конькобежцы завоевали три медали на соревнованиях первого этапа Кубка мира
Волейболистки "Северянки" из Череповца дважды обыграли команду из Курска
В Вологде проводится проверка по факту смерти футбольного тренера Николая Березина
 
16.11.2018 [Экономика]

В 2018 году из бюджета Вологодской области потратили 15 млн рублей на покупку и ремонт автомобилей

3026
0
19.11.2018 [БлогоVO]

Ещё раз Дом Константина и Ивана Андреевичей Копыловых

324
0
19.11.2018 [Обзор Прессы]

"Презентационно-сервисный центр" Вологодской области заказал шикарный банкет для молочного форума

1743
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика