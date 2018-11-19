Вологодские конькобежцы завоевали три медали на соревнованиях первого этапа Кубка мира

Конькобежцы из Вологодской области завоевали три медали на I этапе Кубка мира, который проходил в японском городе Обихиро с 16 по 18 ноября.

Череповчанка Евгения Лаленкова удостоилась бронзы в командной гонке преследования. Российская сборная, за которую выступали Елена Сохрякова Евгения Лаленкова, Елизавета Козелина и Наталья Воронина, финишировала третьей, уступив 3.31 секунды победителям - сборной Японии. Вторую строчку заняла сборная Нидерландов.

Руслан Захаров, который с этого сезона выступает за Санкт-Петербург и Вологодскую область, завоевал золотую медаль в командной гонке, а также бронзу на дистанции 5000 метров, выступая в дивизионе B.

Еще один представитель Вологодской области, Артем Кузнецов, вошел в пятерку сильнейших в командном спринте. Российская четверка - Руслан Мурашов, Виктор Муштаков, Артем Кузнецов и Алексей Есин - уступила победителям, сборной Нидерландов, 2.03 секунд. Второе место заняли норвежцы, третье - канадцы.

