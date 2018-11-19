Волейболистки "Северянки" из Череповца дважды обыграли команду из Курска

19.11.2018 [Спорт]

Волейболистки "Северянки" из Череповца дважды обыграли курский "ЮЗГУ-Атом". 

В третьем туре Чемпионата России по волейболу Высшей лиги А череповецкая "Северянка" встречалась с бронзовым призером двух последних сезонов курским "ЮЗГУ-Атом". В первом матче сложной оказалась вторая партия, когда череповчанкам пришлось отыгрываться со счета 1:7, но она в завершилась в пользу "Северянки". Итог матча - 3:0 (25:16, 25:18, 25:14). 

Вторая игра между командами завершилась с таким же счетом. Победное очко в матче череповчанкам принесла Анастасия Салина. 

После шести сыгранных матчей "Северянка" имеет пять побед, одно поражение и занимает третью строчку в турнирной таблице. В следующем туре, 24 и 25 ноября, череповчанки дома примут волейбольный клуб "Липецк", которая сейчас занимает седьмую строчку турнирной таблицы.

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