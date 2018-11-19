В Вологде проводится проверка по факту смерти футбольного тренера Николая Березина

В Вологде 18 ноября в своей квартире был обнаружен мертвым детский футбольный тренер Николай Березин. Ему было 45 лет. По данному факту проводится проверка, причину смерти установит экспертиза, сообщили Newsvo в региональном управлении следственного комитета.

Николай Березин ранее играл в составе футбольных команд «Динамо» (Вологда, 1990-2000 г.г.); «Спартак» (Йошкар-Ола, 2001 г.); «Спартак» (Кострома, 2001 г.); «Дон» (Новомосковск, 2002 г.); «Волга» (Тверь, 2003 г.).

С 2003 года спортсмен работал в Вологде в специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва №3. В группе образовательного учреждения в соцсети сообщается, что панихида и прощание пройдут в церкви Александра Невского 20 ноября. Начало в 12.00.