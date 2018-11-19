Жители поселка Белоусово Вытегорского района добились ремонта своего дома через прокуратуру

Жителям многоквартирного дома № 3 по улице Спортивной поселка Белоусово в Вытегорском районе пришлось обращаться в прокуратуру, чтобы управляющая компания занялась ремонтом здания. Несмотря на то, что крыльцо дома и проход между двумя входными дверями подъезда разрушались, ООО «Белоусовский ЖЭУ» не спешило принимать меры.

Более того, под домом были обнаружены канализационные воды, которые затопили подвал.

«По результатам проверки прокуратурой района в адрес директора ООО «Белоусовский ЖЭУ» внесено представление об устранении нарушений закона, которое рассмотрено, удовлетворено, в настоящее время необходимые ремонтные работы проведены, жильцы дома претензий к управляющей компании не имеют», - пояснили в прокуратуре Вологодской области.

В ведомстве сообщают, что материалы проверки направлены в Государственную жилищную инспекцию Вологодской области для решения вопроса о привлечении виновных лиц к установленной законом административной ответственности.