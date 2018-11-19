Осужденные колонии в Великом Устюге сделали для вотчины Деда Мороза кованого медведя с балалайкой

19.11.2018 [Общество]
Осужденные колонии в Великом Устюге сделали для вотчины Деда Мороза кованого медведя с балалайкой

В Великом Устюге осужденные исправительной колонии №3 изготовили для вотчины Деда Мороза кованую скамейку с медведем в шапке-ушанке и с балалайкой.

- Исправительное учреждение давно сотрудничает с владением российского зимнего волшебника. В преддверии празднования 20-летия вотчины осужденные участка металлообработки центра трудовой адаптации  изготовили скамью с медведем, играющим на балалайке, - сообщает пресс-служба областного УФСИН.

Арт-обьект был передан представителям вотчины для дальнейшего оформления художниками и установки в парке кованых фигур. 

Фото УФСИН по Вологодской области

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