Осужденные колонии в Великом Устюге сделали для вотчины Деда Мороза кованого медведя с балалайкой

В Великом Устюге осужденные исправительной колонии №3 изготовили для вотчины Деда Мороза кованую скамейку с медведем в шапке-ушанке и с балалайкой.

- Исправительное учреждение давно сотрудничает с владением российского зимнего волшебника. В преддверии празднования 20-летия вотчины осужденные участка металлообработки центра трудовой адаптации изготовили скамью с медведем, играющим на балалайке, - сообщает пресс-служба областного УФСИН.

Арт-обьект был передан представителям вотчины для дальнейшего оформления художниками и установки в парке кованых фигур.