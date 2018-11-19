В Австрии нашли орден Славы красноармейца из Белозерского района

19.11.2018 [Общество]

Российское военно-историческое общество ищет родственников красноармейца из Белозерского района, орден которого обнаружили в Австрии во время поисковых работ.

Согласно наградным документам, орден Славы был вручен 28 сентября 1944 года пулеметчику Ивану Михайловичу Ахапкину «за успешное взятие контрольного пленного». Известно, что красноармеец Ахапкин родился в 1911 году в деревне Лилигумзь Назаровского сельского совета Белозерского района, пропал без вести в марте 1945 года. В это время его дивизия упорно с боями продвигаясь из района городов Печ и Харкань (Венгрия) в район города Грац (Австрия).

В документах архива родственником Ивана Ахапкина значится брат, Ахапкин Николай Михайлович.

Родственников пропавшего без вести бойца просят позвонить по телефону 89115197090 (Ирина).

Тэги: поисковики

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