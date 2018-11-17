Казанский собор в Кириллове передали церкви

17.11.2018 [Общество]
Казанский собор в Кириллове передали церкви

Фото Newsvo 2014 года.

Казанской иконы Божией Матери в Кириллове в ноябре был передан в собственность церкви согласно распоряжению департамента имущественных отношений Вологодской области.

Правообладателем памятника истории и культуры регионального значения начала 19 века стал приход храма Казанской иконы Божией Матери города Кириллова, образованный 1 сентября 2014 года. Приход сразу начал собирать с жителей пожертвования на восстановление храма. Там уже ведутся богослужения.

По данным портала kazanskiy-sobor.cerkov.ru, каменный храм на месте деревянного возведен был в 1700 году. В тридцатых годах собор был закрыт, колокольню разрушили в конце 1935 или начале 1936 года. В советское время в здании собора размещался винный цех, который работал там до 1990-х гг.

 

Тэги: церковь

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