Казанский собор в Кириллове передали церкви

Фото Newsvo 2014 года.

Казанской иконы Божией Матери в Кириллове в ноябре был передан в собственность церкви согласно распоряжению департамента имущественных отношений Вологодской области.

Правообладателем памятника истории и культуры регионального значения начала 19 века стал приход храма Казанской иконы Божией Матери города Кириллова, образованный 1 сентября 2014 года. Приход сразу начал собирать с жителей пожертвования на восстановление храма. Там уже ведутся богослужения.

По данным портала kazanskiy-sobor.cerkov.ru, каменный храм на месте деревянного возведен был в 1700 году. В тридцатых годах собор был закрыт, колокольню разрушили в конце 1935 или начале 1936 года. В советское время в здании собора размещался винный цех, который работал там до 1990-х гг.