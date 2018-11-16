Жителям Вологды предложили выбрать другое место для новой ледовой арены вместо Ковыринского парка

16.11.2018 [Общество]

Жителям Вологды предложат выбрать другое место для нового ледового дворца вместо Ковыринского парка. Об этом сообщает пресс-служба главы региона Олега Кувшинникова.

Крытый каток с искусственным льдом планировали построить рядом со стадионом «Витязь», при этом в контур его строительства частично попадает территория Ковыринского сада. Это вызывает беспокойство у местных жителей, правозащитников и активистов территориальных общественных самоуправлений. Как ранее сообщал Newsvo, в эту субботу даже планировалось собрание жителей против возведения арены в зеленой зоне. Сегодня защитники парка встретились с губернатором Вологодской области.

«Ковыринский парк – это уникальное место, где сохранилась единственная в городе барская усадьба XVIII века. После революции в барском доме располагался Октябрьский детский дом, в котором воспитывался наш композитор Валерий Гаврилин. Позднее здесь появилась станция юнатов и знаменитый яблоневый сад на 200 сортов, поэтому очень важно, чтобы история этого места была сохранена», - убеждена председатель ТОС «Ковырино» Наталья Колыгина.

Мнение защитников парка подтверждается результатами интернет-опроса, организованного в одной из популярных социальных сетей. Большинство пользователей не поддержали планы по строительству Ледового дворца на этой территории.

По словам Олега Кувшинникова, большое количество обращений по этому поводу также поступает в его онлайн-приемную. Губернатор считает, что сосредоточение на одной территории большого количества спортивных объектов также затруднит транспортную логистику в этой части города. Олег Кувшинников поручил мэру Вологды Сергею Воропанову подобрать новое место строительства Ледового дворца, которое будет одобрено самими вологжанами. В числе возможных альтернатив предлагается три площадки:

•         на улице Конева рядом с СКК «Вологда»;

•         на пересечении улицы Конева с улицей Архангельской;

•         в строящемся III Южном микрорайоне.

Все они находятся в областной собственности, а учитывая пропускную способность будущего автомобильного обхода города, удобны еще и с точки зрения транспортной доступности.

«На ресурсах администрации города необходимо запустить интернет-голосование. Этот выбор должны сделать вологжане, а не чиновники. Речь идет о строительстве крупного спортивного объекта, в котором будут проводиться соревнования самого высокого уровня, поэтому мы должны подумать об удобстве его использования, предусмотреть подъезды и парковочные места. Только после того, как пройдут общественные обсуждения, и мы получим поддержку вологжан, сможем продолжить проектирование и строительство дворца», - констатировал губернатор, поручив завершить эту работу до 25 декабря.

Сергей Воропанов заявил, что городские власти оценят техническую возможность подключения инженерных сетей по трем указанным адресам, а после этого запустят интернет-голосование.

Напомним, вчера защитники парка встречались с представителями городской администрации.

Тэги: Ковыринский парк

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