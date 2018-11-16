В 2018 году из бюджета Вологодской области потратили 15 млн рублей на покупку и ремонт автомобилей

Наталья Рюмина

БУ ВО «Автотранспортное хозяйство», учрежденное правительством Вологодской области, потратило в 2018 году более 7 миллионов рублей на ремонт и техническое обслуживание дорогостоящих автомобилей. При этом одну из них - BMW 740 Li xDrive - согласно аукционам, ремонтировали около 10 раз за год.

После того, как в правительстве области 12 ноября заявили, что региональное «Автотранспортное хозяйство» проводит оптимизационные мероприятия по сокращению дополнительных издержек, связанных с обслуживанием люксовых автомобилей, Newsvo решил разобраться, сколько таких издержек понес бюджет Вологодской области в 2018 году. Оказалось, что ремонт и покупка автомобилей через контракты БУ ВО «Автотранспортное хозяйство» обошлась бюджету региона в этом году более чем в 15 миллионов рублей.

Золотой «Бумер»

В 2018 году 14 аукционов, объявленных БУ ВО «Автотранспортное хозяйство», выиграл ИП Колодкин Владимир Александрович. 12 из них касались только ремонта и обслуживания авто с заменой и установкой запасных частей и расходных материалов.

Судя по актам приемки и контрактам, ИП Колодкин ремонтирует в автохозяйстве чаще всего один автомобиль – BMW 740 Li xDrive с идентификационным номером транспортного средства - X4XYF411X0DZ85337. Так, 1 марта 2018 года индивидуальный предприниматель заключил контракт с «Автотранспортным хозяйством» на ремонт этой машины на сумму 124 300 рублей. Автомобилю потребовалась замена системы охлаждения, замена радиатора системы охлаждения, снятие, установка конденсатора кондиционера, откачка и заполнение кондиционера фреоном, вакуумирование систем кондиционера, прокачивание и проверка герметичности системы охлаждения.

23 марта на ремонт этой же BMW понадобилось еще 168 300 рублей. Судя по документации, нужно было заменить воздушные, масляные и салонные фильтры, очистить и смазать тормозные механизмы, отрегулировать углы установки колес, задний и передний привод, провести ТО и т.д. К слову, на регулировку углов колес у ИП и автохозяйства был заключен отдельный контракт на 119 400 рублей 29 января этого года. Регулировка углов установки колес легковых транспортных средств требовалась 160 единицам осей, то есть 80 машинам (если ремонтиторовать одну машину по одному разу). По данным пресс-службы областного правительства, сейчас на балансе «Автотранспортного хозяйства» 88 автомобилей.

20 июня автохозяйство приняло работы по обслуживанию этого BMW на 180 850 рублей. Эта закупка мало чем отличалась от мартовской, различия были только в трех позициях в списке работ. Все комплектующие, согласно документам, должны были быть произведены в Германии.

11 октября ИП Колодкин оказал услуги по техническому обслуживанию BMW на сумму 35 536 рублей 42 копейки. Сюда вошло техническое обслуживание сменного элемента воздушного фильтра, свечей зажигания, системы вентиляции и отопления. В этот же день были приняты работы по замене 8 комплектующих многострадальной машины на 130 984 рубля 29 копеек. Несколько раз за год «бумеру» потребовалось техническое обслуживание по регламенту OELSERVICE (он включает допобслуживание).

В 2018 году Колодкин также заключил более крупные контракты с автохозяйством, заработав 1 290 350 рублей за ремонт машин марок «TOYOTA CAMRY», «FORD FOCUS», «ТOYOTA HIGHLANDER», «VOLKSWAGEN PASSAT», «TOYOTA COROLLA», «TOYOTA LAND CRUISER 100» и «VOLKSWAGEN MULTIVAN», 334 500 рублей за ремонт Mitsubishi Pajero и 1 172 422 рубля 2 копейки за ремонт LEXUS LX-570, UAZ PATRIOT, SKODA OCTAVIA и других машин.

Сейчас на исполнении у предпринимателя находится еще несколько контрактов на ремонт и обслуживание авто. Один из них - на 1 142 856 рублей, а еще два - снова на ремонт того же BMW на суммы 64 085 рублей и 35 935 рублей. В один из контрактов опять входит техническое обслуживание по регламенту OELSERVICE.

Кроме Колодкина ремонтом BMW занимался еще один индивидуальный предприниматель. Так, в марте этого года Шаров Сергей Павлович должен был заменить в машине три рупорных громкоговорителя на сумму 40 500 рублей.

Еще пять контрактов по ремонту машин достались ИП Широкову Дмитрию Анатольевичу. Три из них, на общую сумму 842 084 рублей 22 копейки, уже выполнены. Два находятся в стадии исполнения - на сумму 496 020 рублей 75 копеек. Ремонту подлежат иномарки начиная с 2006-го и заканчивая 2017 годом выпуска.

Один контракт автохозяйства на сумму 507 546 рублей 20 копеек выиграл ИП Лысенко Александр Анатольевич.

Фото: caroperator.slms.ru

Сборка русская, запчасти иностранные

Напомним, в правительстве области заявили, что вместо дорогостоящих представительских внедорожников «Lexus LX 570» и «Toyota Land Cruiser», закупленных в предыдущие годы, автохозяйство приобретает бюджетные малолитражки «Skoda Rapid», а изначально планируемые к покупке два представительских седана «Hyundai Genesis» были заменены на «Toyota Camry» российской сборки (при этом основные узлы и агрегаты для сборки поступают из Японии). В ближайшее время должен быть объявлен тендер на поставку машин.

ИП Широков, о котором было написано выше, занимается ремонтом демократичных «Toyota Camry». Сейчас в исполнении индивидуального предпринимателя находится контракт на ремонт этой марки машины на сумму 281 933 рубля 25 копеек.

Судя по контрактам, автомобили российской сборки ремонтируются иностранными запчастями. В частности, во многих договорах на ремонт и обслуживание машин указана страна-производитель материалов, за счет которых будет сделан ремонт.

Так, для «Ford» необходим комплект материалов для малярных работ из Германии, а для «Toyota Camry» - из Японии. Для других машин запчасти и другие предметы для ремонта тоже закупаются зарубежного производства. Например, чешского. В этой стране производят объекты закупки, необходимые для обслуживания «Skoda Rapid», которые теперь пообещали закупать в областном правительстве.

В правительстве области сообщили, что «в текущем году в ходе публичных торгов было реализовано 10 устаревших легковых автомобилей и 2 пассажирских автобуса на сумму почти 5,2 млн. рублей». Однако из закупок автохозяйства становится ясно, что потрачено на покупку авто на несколько миллионов больше.

Как оказалось, в этом году "Автотранспортное хозяйство" уже закупило автомобилей общую сумму 8 205 550 рублей. Это четыре «Toyota Camry» по средней цене 1,5 миллиона рублей каждая и три «Skoda Rapid» примерно по 700 тысяч рублей.