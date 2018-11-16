Правительство Вологодской области продало 2,6 тысячи акций МРСК «Северо-Запада» за 138,6 рублей

Областной департамент имущественных отношений продал 2692 обыкновенные именные акции ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» за 138,6 рублей. Аукцион по продаже состоялся в конце сентября, проданные ценные бумаги составляют 0,0000028104 процента уставного капитала предприятия.

- Победителем аукциона признана Пеунова Валентина Борисовна. Цена сделки составила 138 рублей 64 копеек, - сообщает департамент.

В сентябре Валентина Пеунова также купила у департамента имущественных отношений две акции АО «Северный коммунар» за 1 рубль, две акции ПАО «Завод железобетонных изделий и конструкций» за 1972 рубля, две акции АО «Литейный завод» за 338 рублей, две акции АО «Механосборочный завод» за 696 рублей.