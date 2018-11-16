Технологии виртуальной реальности на уроках технологии и ОБЖ будут использовать в шести вологодских школах

В шести вологодских школах обновят оборудование, используемое на информатике, технологии и ОБЖ. Вологодская область стала участником федеральной программы «Цифровая образовательная среда».

- В образовательных организациях будет обновлена материально-техническая база по предметам «Информатика и ИКТ», «Технология», «ОБЖ», в том числе с использованием оборудования VR-технологий (виртуальная реальность), созданы информационно-библиотечные центры, - сообщает пресс-служба правительства Вологодской области.

В списке образовательных организаций - Вологодский многопрофильный лицей, Вологодский колледж связи и информационных технологий, общеобразовательный лицей «АМТЭК», средняя общеобразовательная школа №1 Вологды, Кичменгско-Городецкая средняя школа, Сямженская средняя школа.

Кроме того, как сообщалось ранее, Вологодская область признана победителем еще трех федеральных проектов национального проекта «Образование»: «Успех каждого ребенка», «Современная школа» и «Учитель будущего».

- В рамках проекта «Успех каждого ребенка» у области появляется шанс стать единственным регионом Северо-Запада , где будет создана сеть детских технопарков. В прошлом году открылся технопарк в Череповце, благодаря участию в федеральном проекте новый кванториум появится в Вологде – это современное пространство, где будут заниматься более 1000 детей, - отметил замгубернатора Олег Васильев.

В вологодском технопарке будет представлено 6 направлений: Робоквантум, Биоквантум, Энерджиквантум, Промдизайнквантум, VR/AR-квантум. Кроме того, здесь откроется уникальный для Вологодской области Автоквантум, в котором дети научатся проектировать, создавать и испытывать дистанционно пилотируемые транспортные средства.

В рамках проекта «Успех каждого ребенка» в регионе создадут Центр выявления и поддержки одаренных детей на базе Вологодского многопрофильного лицея - по модели федерального образовательного центра «Сириус». Для детей, проживающих в удаленных уголках Вологодской области, будет организовано проживание в кампусе.

В Вологодской области, благодаря проекту «Успех каждого ребенка», появится и Центр развития современных компетенций детей на базе Вологодского государственного университета. Для школьников откроются «Малая академия» (5-9 классы) и «Детский университет» (10-11 классы), в которых не менее 400 детей пройдут обучение по приоритетным для технологического развития программам дополнительного образования. Кроме того, здесь будут созданы необходимые условия педагогам для повышения квалификации.

Во всех 14 коррекционных школах области, в рамках проекта «Современная школа», будут оснащены кабинеты по предмету «Технология». Также здесь создадут условия для реализации дополнительных образовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья. Более 2,1 тысяч детей с ОВЗ и инвалидностью смогут обучаться в коррекционных школах в условиях современной здоровьесберегающей образовательной среды.