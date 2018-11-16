"Бывшие осужденные – это точно такие же люди": в Вологде открылся центр для освободившихся из колоний

В Вологде с 1 ноября открылся социально-реабилитационный центр для бывших заключенных. Он расположен по адресу Некрасовский переулок, дом 3. Региональное отделение «Красного креста» выиграло президентский грант в 3 млн рублей на реализацию этого проекта. Однако не все восприняли создание центра как общественно полезное дело.

Среди вологжан некоторые выразили свою нетерпимость к людям из мест лишения свободы. Некоторые жители Заречья опасаются, что центр привлечет «прямой поток только освобожденных преступников, потенциально они все рецидивисты». Публикации об этом стали появляються в последнее время в соцсети. Дошло до того, что некоторые вологжане предлагают объединиться против такого центра:

- Сделано все втихую, народ не знает (в онлайн вологда выкладывать об этом информацию не дают) и с нашего молчаливого согласия в центре, постоянно, будут жить, как написано до 30 человек, скроее до 90, а консультации получать 300 человек в месяц = Прямой поток только освобожденных преступников, потенциально они все рецидивисты, по статистике более 60%. Есть граждане и несогласные, но они не знают что делать, людям нужно объединиться и действовать сообща, - написала в соцсети Надежда Яковлева.

Председатель регионального отделения ВОО «Российский Красный Крест» Игорь Трофимов рассказал Newsvo, что такого потока освободившихся из мест лишения свободы в центре не будет. Он обращает внимание на то, что центр как раз и создан для того, чтобы снизить количество рецидивов среди бывших заключенных:

- За год мы планируем охватить своей работой, с предоставлением места для проживания, 30 человек. Еще 120 человек за год мы планируем проконсультировать без предоставления проживания. Это где-то один человек раз в три дня. То есть здесь не будет такого потока, о котором все говорят и боятся. Если даже целью проекта обозначить одну спасенную жизнь, то этот проект уже стоит любых денег. Даже если мы 10 человек спасем от «скатывания», если они больше не совершат преступлений, мы будем считать, что этот проект успешен. Даже если мы предотвратим совершение 30 или 50 преступлений за год, это уже будет хороший результат, - рассказал Newsvo председатель регионального отделения ВОО «Российский Красный Крест» Игорь Трофимов.

Отметим, что среди жителей нашлось немало и цивилизованных людей, которые понимают, что общество тоже должно что-то делать для того, чтобы освободившиеся не становились преступниками снова. С мнением Надежды Яковлевой они не согласны.

- Совершенно правильно,нужно помогать людям. Если у них будет пристанище то меньше преступлений совершат,может и не все, но все же.Некоторые от безысходности ,чтоб назад попасть совершают преступление,тк к жизни не адаптированны.Это единицы непробиваемые,но большинство людей хотят жить нормальной жизнью, - пишет Татьяна Чистякова. - А потом "откуда в людях столько ненависти". От непонимания,что люди,побывавшие в местах лишения свободы тоже имеют свои права,они такие же и отличаются лишь судимостью и то не факт,что они виновны(система судопроизводства в России далеко не идеал) или их посадили за пост в вк. Что теперь, они враги народа? Окей,не будет этого центра. Они будут ходить по улицам и скитаться,конечно же,по вашему,это лучше и безопаснее. А без должной помощи они еще и обозлятся на весь мир. Будет ли вам спокойнее в такой ситуации? Это не животные которых надо на улицу гнать,это такие же люди, имеющие право на помощь, - считает Ксения Громова.

В центре бывшим заключенным помогают найти работу, жилье, встать на учет в поликлинике, получить необходимые документы. Есть специально оборудованные спальные помещения, душевые кабины. Работает медицинский кабинет - при поступлении каждого из подопечных осматривает фельдшер, кроме того, заключенный должен представить справку из тубдиспансера. В данный момент в центре проживает два человека.

- У нас условия полустационара. Днем человек работает, вечером приезжает, поел, помылся, посмотрел телевизор, есть вай-фай у нас, и спать лег. Планируется скоро проведение компьютерных курсов, обучение компьютерной грамотности. В первую очередь мы хотим научить людей пользоваться сайтом госуслуг, - говорит Игорь.

Подопечных центра контролируют полицейские – они приезжают по несколько раз в день, проводят так называемый административный надзор. В ближайшее время также будут установлены камеры видеонаблюдения.

- Самое главное, что здесь нужно понимать - право одного человека заканчивается там, где наступает право другого, и бывшие осужденные – это точно такие же люди. Мы осуществляем проектную, планомерную социально-реабилитационную работу. Она начинается не тогда, когда человек пришел к нам сюда с улицы. Мы за некоторое время до его освобождения знакомимся с ним по рекомендациям руководства учреждения, в котором он отбывает наказание, смотрим психолого-педагогическую, дисциплинарную практику. Если человек этот характеризуется как вставший на путь исправления, в этом случае мы даем ему шанс и создаем условия. В центре

Реабилитационный центр - это один из 12 проектов «Красного креста», реализуемых в Вологодской области. Организация занимается профилактикой наркомании и ВИЧ среди населения региона.

- К нам за помощью может обратиться любой. В том числе и не обязательно бывший осужденный, а просто человек, попавший в сложную жизненную ситуацию, - говорит Игорь Трофимов.

Всю подробную информацию о работе центра можно получить по телефону: 8(8172) 270-220