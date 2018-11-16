Консультацию репродуктолога по вопросам лечения бесплодия можно получить в клинике репродукции «Вита Эко»

16.11.2018 [Новости компаний]
Консультацию репродуктолога по вопросам лечения бесплодия можно получить в клинике репродукции «Вита Эко»

Доктор-репродуктолог занимается проблемами бесплодия. На первичном приеме специалист проводит осмотр, делает УЗИ, задает ряд вопросов, кающихся здоровья, назначает диагностическое обследование для будущих родителей.

Нарушения в работе репродуктивной системы более тяжело поддаются лечению после 35 лет. Поэтому семейной паре следует обратиться к репродуктологу в случае отсутствия зачатия в течение года совместной жизни без использования средств контрацепции.


«К нам приходят самые разные пары, у кого-то ЭКО впервые – и они переживают, как пройдёт процедура, у кого-то за плечами уже несколько попыток, в том числе неудачных. Наша задача найти для каждого индивидуальную программу лечения и подобрать подходящую именно для них схему протокола ЭКО. Кроме того, мы большое внимание уделяем тому, чтобы не только получить заветную беременность, но и максимально подготовить женщину к благополучному вынашиванию и рождению здорового ребеночка», – комментирует гинеколог-репродуктолог клиники «Вита Эко Елена Голенева.

Специалисты клиники рекомендуют на прием к репродуктологу приходить вдвоем, т.к. проблемы с бесплодием могут быть как у женщины, так и у мужчины, и даже у обоих вместе.

Следует взять с собой все результаты предыдущих обследований (если таковые проводились). Все это поможет доктору составить наиболее полную картину состояния репродуктивного здоровья пациентов и разработать дальнейшую лечебную программу.

Доктор подготовит и назначит необходимое обследование для пары, которой показано ЭКО по медицинским показаниям. Расскажет, как получить эту услугу в Вологде в Клиники репродукции «Вита Эко», в том числе и по ОМС.

Репродуктолог ведет прием в клинике «Вита Эко» по адресу: Вологда, ул. Герцена, 50.
Узнать более подробную информацию или записаться на прием к репродуктологу можно по телефону: 26 44 26

Есть противопоказания. Необходима консультация специалиста

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