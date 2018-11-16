В Череповце за школой №16 нашли труп 31-летнего бездомного мужчины

В Череповце у школы №16 нашли труп мужчины. Инцидент произошел накануне около 11 утра.

По данным Newsvo, тело мужчины во дворе за школой нашли прохожие и сообщили в полицию.

Данный факт подтвердили в пресс-службе регионального СУ СК и рассказали, что личность мужчины уже установлена. Погибшим оказался 31-летний мужчина без определенного места жительства. Причину его смерти предстоит выяснить.