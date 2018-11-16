Череповецкий металлургический комбинат заказал новые дизайны фасадов своих зданий в студии Артемия Лебедева

16.11.2018 [Общество]
Череповецкий металлургический комбинат заказал новые дизайны фасадов своих зданий в студии Артемия Лебедева

Череповецкий металлургический комбинат заказал новый дизайн внешнего облика фасадов основных зданий предприятия в студии Артемия Лебедева. Об этом на своей странице в соцсети написал генеральный директор дивизиона «Северсталь «Российская сталь» Вадим Германов:

- Каждое производство ЧерМК обретет свой собственный стиль за счет индивидуального оформления зданий подразделений. На комбинате появится навигация – вывески с названием улиц и нумерацией зданий. Проект внешнего облика фасадов основных зданий меткомбината и навигации на промышленной площадке мы доверили дизайнерам «Студии Артемия Лебедева»

По словам гендиректора, всего в следующем году фирма направит 500 млн. рублей на программу обновления внешнего облика фасадов основных зданий и изменение ландшафтного дизайна территории ЧерМК.

- В рамках программы социально-бытового стандарта за 8 лет мы направили более 3 млрд рублей на ремонты внутренних помещений: комнат приема пищи, душевых и гардеробных, здравпунктов и спортзалов, пультов управления, диспетчерских и административных помещений. Логичным продолжением этой комплексной программы станут внешние ремонты для создания комфортной среды не только для наших работников, но и гостей промплощадки, - отмечает Вадим Германов.

Тэги: Северсталь, Череповецкий металлургический комбинат, Артемий Лебедев
На фото - проект внешнего облика фасадов основных зданий ЧерМК (он еще будет обсуждаться)

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