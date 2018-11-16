Череповецкий металлургический комбинат заказал новые дизайны фасадов своих зданий в студии Артемия Лебедева

Череповецкий металлургический комбинат заказал новый дизайн внешнего облика фасадов основных зданий предприятия в студии Артемия Лебедева. Об этом на своей странице в соцсети написал генеральный директор дивизиона «Северсталь «Российская сталь» Вадим Германов:

- Каждое производство ЧерМК обретет свой собственный стиль за счет индивидуального оформления зданий подразделений. На комбинате появится навигация – вывески с названием улиц и нумерацией зданий. Проект внешнего облика фасадов основных зданий меткомбината и навигации на промышленной площадке мы доверили дизайнерам «Студии Артемия Лебедева»

По словам гендиректора, всего в следующем году фирма направит 500 млн. рублей на программу обновления внешнего облика фасадов основных зданий и изменение ландшафтного дизайна территории ЧерМК.