Вологжанку, напавшую на сотрудников ДПС, оштрафовали на 50 тысяч рублей

16.11.2018 [Происшествия]

Жительницу Вологды, которая напала на остановивших ее машину сотрудников ДПС, оштрафовали на 50 тысяч рублей. Женщина предстала перед судом за преступление, предусмотренное ч.1 ст. 318 и ст. 319 УК РФ (применение насилия и оскорбление представителя власти).

Инцидент произошел в областной столице 7 сентября этого года. Двое сотрудников ДПС задержали 36-летнюю вологжанку, управлявшую автомобилем с признаками опьянения.

- При доставлении в полицию женщина нанесла неоднократные удары руками и ногами по телу обоих сотрудников. Кроме того, в присутствии посторонних граждан высказала оскорбления в форме нецензурной брани. Своими действиями женщина унизила честь и достоинство представителей власти, а также причинила потерпевшим физическую боль, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Суд принял решение о прекращении уголовного дела и о назначении виновной меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 50 тыс. рублей. Деньги женщина должна будет выплатить в течение месяца.

Тэги: ДПС, алкоголь, штраф

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