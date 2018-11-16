Вологжанку, напавшую на сотрудников ДПС, оштрафовали на 50 тысяч рублей

Жительницу Вологды, которая напала на остановивших ее машину сотрудников ДПС, оштрафовали на 50 тысяч рублей. Женщина предстала перед судом за преступление, предусмотренное ч.1 ст. 318 и ст. 319 УК РФ (применение насилия и оскорбление представителя власти).

Инцидент произошел в областной столице 7 сентября этого года. Двое сотрудников ДПС задержали 36-летнюю вологжанку, управлявшую автомобилем с признаками опьянения.

- При доставлении в полицию женщина нанесла неоднократные удары руками и ногами по телу обоих сотрудников. Кроме того, в присутствии посторонних граждан высказала оскорбления в форме нецензурной брани. Своими действиями женщина унизила честь и достоинство представителей власти, а также причинила потерпевшим физическую боль, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Суд принял решение о прекращении уголовного дела и о назначении виновной меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 50 тыс. рублей. Деньги женщина должна будет выплатить в течение месяца.