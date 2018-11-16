В Кичменскго-Городецком районе мать и дочь арестовали на 10 суток за неуплату алиментов

В Кичменгско-Городецком районе суд назначил двум алиментщицам, матери и дочери, по 10 суток ареста, сообщает областное управление службы судебных приставов.

52-летняя женщина по решению суда обязана выплачивать алименты на содержание своей 11-летней дочери. Уклоняясь от выплаты, нерадивая мать накопила задолженность в размере 35 тысяч рублей.

Старшая дочь алиментщицы, 26-летняя девушка, является матерью 10-летнего и 6-летнего мальчиков, а также 2-летней девочки. Она также обязана платить деньги на их содержание, и тоже уклоняется от выплат, накопив долг в 100 тысяч рублей.