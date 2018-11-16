В квартире убийцы вологжанки Марии Шарыповой обнаружили останки погибшей в 1996 году девушки

В Вологде завершилось расследование уголовного дела об убийстве 30-летней вологжанки Марии Шарыповой. Выяснилось, что подозреваемый в совершении преступления 60-летний мужчина причастен к гибели еще одной девушки, пропавшей в 1996 году.

Как ранее сообщал Newsvo, 9 января Мария Шарыпова ушла из дома по улице Судоремонтной, и с тех пор о ее местонахождении никто ничего не знал. По версии следствия, девушку убил ее знакомый во время пьяной ссоры.

- В январе 2018 года в своей квартире на ул. Судоремонтной г. Вологды подозреваемый употреблял спиртные напитки с потерпевшей. Между ними произошла ссора, в ходе которой мужчина применил насилие и причинил смерть знакомой. С целью сокрытия следов содеянного 60-летний подозреваемый расчленил и спрятал части тела, - сообщает региональное управление следственного комитета.

Пенсионер расчленил тело и пытался сжечь останки в заброшенном гараже, а часть их закопал в подбалконном помещении квартиры и зацементировал пол. В феврале 2018 года фрагмент останков погибшей из гаража был обнаружен прохожей, выгуливавшей собак.

В ходе расследования уголовного дела следователи-криминалисты обнаружили под полом в квартире, в которой раньше жил подозреваемый, останки другой, 19-летней девушки, пропавшей в 1996 году.

- Мужчина признал, что в ходе ссоры удерживал женщину, которая, вырвавшись, ударилась головой об тумбу и умерла. Испугавшись ответственности, он спрятал труп, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Действия мужчины квалифицировали по статье «Причинение смерти по неосторожности». В связи с истечением сроков давности уголовного преследования обвинение по данному факту не предъявлено.