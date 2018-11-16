Глава компании «Респект», страховавшей дольщиков «Стройиндустрии», подозревается в злоупотреблении полномочиями

Генеральный директор страховой компании «Респект» Александр Артамонов подозревается в злоупотреблении полномочиями. Уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ было возбуждено в июле 2018 года, но областная прокуратура сообщила об этом только сейчас.

По данным прокуратуры Вологодской области, руководство ООО «Страховая компания «РЕСПЕКТ» злостно уклоняется от осуществления страховых выплат обманутым дольщикам, несмотря на вступившие в силу решения судов.

Как ранее сообщал Newsvo, страховая компания «Респект» не торопится выплачивать компенсации дольщикам "Стройиндустрии", так как считает, что застройщик ввел компанию в заблуждение. В отношении него возбуждено уголовное дело, а, значит, по мнению страховщиков, банкротство может не являться страховым случаем. Фирма еще осенью 2017 года предъявила иск к ООО «Стройиндустрия» о признании договора страхования недействительным.

«Право на судебную защиту является законным правом граждан и организаций и гарантированно Конституцией РФ», — говорится в информационном сообщении «Респекта». — Если Арбитражным судом будет принято решение о признании договора страхования недействительным, это будет означать лишь то, что застройщиком были сообщены страховщику заведомо ложные сведения и такой договор не был бы заключен страховой организацией или был бы заключен на иных условиях».

Отметим, что в удовлетворении исковых требований «Респекту» было отказано. Суд пришел к выводу, что в момент заключения договоров страховщики располагали всеми необходимыми сведениями и могли сами оценивать ситуацию. Обжаловать это решение у «Респекта» также не вышло.