Глава компании «Респект», страховавшей дольщиков «Стройиндустрии», подозревается в злоупотреблении полномочиями

16.11.2018 [Общество]

Генеральный директор страховой компании «Респект» Александр Артамонов подозревается в злоупотреблении полномочиями. Уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ было возбуждено в июле 2018 года, но областная прокуратура сообщила об этом только сейчас.

По данным прокуратуры Вологодской области, руководство  ООО «Страховая компания «РЕСПЕКТ»  злостно уклоняется от осуществления страховых выплат обманутым дольщикам, несмотря на вступившие в силу решения судов.

Как ранее сообщал Newsvo, страховая компания «Респект» не торопится выплачивать компенсации дольщикам "Стройиндустрии", так как считает, что застройщик ввел компанию в заблуждение. В отношении него возбуждено уголовное дело, а, значит, по мнению страховщиков, банкротство может не являться страховым случаем. Фирма еще осенью 2017 года предъявила иск к ООО «Стройиндустрия» о признании договора страхования недействительным.

«Право на судебную защиту является законным правом граждан и организаций и гарантированно Конституцией РФ», — говорится в информационном сообщении «Респекта». — Если Арбитражным судом будет принято решение о признании договора страхования недействительным, это будет означать лишь то, что застройщиком были сообщены страховщику заведомо ложные сведения и такой договор не был бы заключен страховой организацией или был бы заключен на иных условиях».

Отметим, что в удовлетворении исковых требований «Респекту» было отказано. Суд пришел к выводу, что в момент заключения договоров страховщики располагали всеми необходимыми сведениями и могли сами оценивать ситуацию. Обжаловать это решение у «Респекта» также не вышло.

- По заявлениям участников долевого строительства ООО «Стройиндустрия» Вологодским городским судом выносятся решения о принятии мер по обеспечению исков к ООО «Страховая компания «РЕСПЕКТ» и взыскании страхового возмещения со страховой компании, а исполнительные листы по вступившим в законную силу решениям суда впоследствии направляются в отдел судебных приставов по Центральному административному округу № 3 г. Москвы, а также в банки, в которых имеются расчетные счета ООО «Страховая компания «РЕСПЕКТ» (ПАО «Банк ВТБ» и Международный банк экономического сотрудничества). Таким образом, в действиях участников долевого строительства, обратившихся за судебной защитой своих законных прав, отсутствуют признаки какого-либо преступления, предусмотренного Уголовным кодексом Российской Федерации, - сообщает областная прокуратура.

Тэги: обманутые дольщики, Стройиндустрия, страхование
Сюжет: обманутые дольщики

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

40-летнему жителю Междуреченского района пришлось жениться на забеременевшей от него школьнице
Пропавшую в Вашкинском районе 37-летнюю женщину нашли мертвой в лесу
В Череповце судят женщину, которая бросила на пол своего годовалого сына
В Череповце во время драки после поминок убили 42-летнего мужчину
Министр культуры РФ забыл, что рок-музыкант Егор Летов умер
Ярославский губернатор попросил президента остановить строительство целлюлозного завода в Череповецком районе
По факту нарушений в Региональном центре поддержки предпринимательства возбуждено уголовное дело
В правительстве Вологодской области закупят «Шкоды Рапид» вместо дорогих внедорожников
Уголовное дело, возбужденное в отношении экс-главы областного УМЧС Андрея Бессмертного, закрыто
В Вологде ищут двух мужчин, избивших таксиста на Московском шоссе
14.11.2018 [Общество]

Житель Вологодского района, семь лет не выходивший на улицу, получил подъемник для инвалидной коляски

1566
0
11.11.2018 [Народный репортер]

Обращение к жителям Вологодской области в защиту анестезиолога-реаниматолога А.Д. Смирнова

9051
11
07.11.2018 [Общество]

Экспертиза без экспертов: детский врач-анестезиолог из Вологды рассказал, как его приговорили к колонии

53683
20

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В квартире убийцы вологжанки Марии Шарыповой обнаружили останки погибшей в 1996 году девушки
Глава компании «Респект», страховавшей дольщиков «Стройиндустрии», подозревается в злоупотреблении полномочиями
460 граммов гашиша изъяли полицейские в квартире наркоторговца в Череповце
В Череповецком районе будут судить водителя из Москвы, который изнасиловал попутчицу и бросил на дороге
Расписные платья из шелка покажут на выставке в музее «Мир забытых вещей»
ЕСПЧ обязал российские власти выплатить Навальному компенсацию за незаконные задержания
Четыре новых детских сада в Вологде обещают сдать к 1 сентября 2019 года
 
07.11.2018 [Общество]

Экспертиза без экспертов: детский врач-анестезиолог из Вологды рассказал, как его приговорили к колонии

53683
0
15.11.2018 [БлогоVO]

Вакцинация - панацея?

1007
0
15.11.2018 [Обзор Прессы]

На месте дома Назарова построят его точную копию?

594
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика