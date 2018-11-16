460 граммов гашиша изъяли полицейские в квартире наркоторговца в Череповце

В Череповце полицейские перекрыли крупный канал распространения гашиша. Задержаны 37-летний и 18-летний мужчины, организовавшие торговлю наркотиками.

- При личном досмотре задержанных в карманах верхней одежды молодого человека полицейские обнаружили семь полимерных пакетов, перемотанных черной изолентой, с неизвестным веществом внутри. Изъятое направили в Экспертно-криминалистический отдел УМВД России по г. Череповцу. Исследование показало, что вещество является наркотическим средством гашиш общей массой 16,1 грамма, - сообщает пресс-служба УМВД по Вологодской области.

Во время осмотра в квартире 37-летнего задержанного полицейские обнаружили в кухонном гарнитуре пакет с гашишем общей массой 436,25 грамма. Таким образом, общая масса изъятого наркотика составила 464,28 грамма.

Материалы в отношении подозреваемых направлены в СУ СК России по Вологодской области.