В Череповецком районе будут судить водителя из Москвы, который изнасиловал попутчицу и бросил на дороге

Москвич, который в августе этого года изнасиловал жительницу Череповца, предстанет перед судом. Инцидент произошел 13 августа на одной из дорог в Череповецком районе.

По версии следствия, проезжая на своей «Газели» по территории Череповецкого района, обвиняемый заметил женщину, возвращавшуюся с дачи в Череповец.

- Мужчина предложил подвезти, на что женщина согласилась. В пути водитель под надуманным предлогом съехал с дороги и остановил автомобиль. При этом, он незаметно снял государственные регистрационные знаки с машины, чтобы пассажирка не запомнила номер. Угрожая, обвиняемый совершил в отношении 45-летней женщины насильственные действия сексуального характера. Затем, оставив потерпевшую на месте происшествия, уехал, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Следователи и сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Череповецкому району в кратчайшие сроки установили данные автомобиля и личность подозреваемого. Выяснилось, что ранее он уже был судим за изнасилование. На въезде в Московскую область мужчина был задержан. По ходатайству следователей в отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело направлено в Череповецкий районный суд для рассмотрения по существу.