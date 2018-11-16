В Череповецком районе будут судить водителя из Москвы, который изнасиловал попутчицу и бросил на дороге

16.11.2018 [Происшествия]

Москвич, который в августе этого года изнасиловал жительницу Череповца, предстанет перед судом. Инцидент произошел 13 августа на одной из дорог в Череповецком районе.

По версии следствия, проезжая на своей «Газели»  по территории Череповецкого района, обвиняемый заметил женщину, возвращавшуюся с дачи в Череповец.

- Мужчина предложил подвезти, на что женщина согласилась. В пути водитель под надуманным предлогом съехал с дороги и остановил автомобиль. При этом, он незаметно снял государственные регистрационные знаки с машины, чтобы пассажирка не запомнила номер. Угрожая, обвиняемый совершил в отношении 45-летней женщины насильственные действия сексуального характера. Затем, оставив потерпевшую на месте происшествия, уехал, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Следователи и сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Череповецкому району в кратчайшие сроки установили данные автомобиля и личность подозреваемого. Выяснилось, что ранее он уже был судим за изнасилование. На въезде в Московскую область мужчина был задержан. По ходатайству следователей в отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело направлено в Череповецкий районный суд для рассмотрения по существу.

Тэги: изнасилование

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