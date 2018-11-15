Расписные платья из шелка покажут на выставке в музее «Мир забытых вещей»

15.11.2018 [Культура]

Выставка работ вологодского художника по шелку Романа Захарова откроется в музее «Мир забытых вещей». Среди экспонатов не только картины, но и расписные платья.

- В своём творчестве художник применяет различные техники: свободная роспись, холодный и горячий батик. Некоторые работы выполнены в авторской технике «кофе на шёлке», в которой вместо привычных красителей применяется этот бодрящий напиток. Например, подобным образом художник изобразил вологодскую колокольню и Софийский собор. Эту работу гости музея также увидят среди экспонатов выставки, - сообщает пресс-служба Вологодского музея-заповедника.

Помимо картин в «Мире забытых вещей» будут показаны шёлковые платья. Платье со шлейфом, расписанное в технике холодного батика, относится к новой коллекции. Одна из особенных деталей этого изделия - вставки из вологодского кружева.

Выставка «Души цветное отраженье» откроется 17 ноября в 15 часов в музее на улице Ленинградской, 6. Познакомиться с работами Романа Захарова можно будет до 27 января 2019 года.

Тэги: выставки
Фото Вологодского музея-заповедника

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