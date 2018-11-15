ЕСПЧ обязал российские власти выплатить Навальному компенсацию за незаконные задержания
Большая палата Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) вынесла окончательный вердикт по делу "Навальный против России". Россия должна будет выплатить Алексею Навальному компенсацию за незаконные задержания в размере 63,7 тысяч евро. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на судебное решение, распространенное в четверг.
"Суд постановил, что Россия обязана выплатить истцу (Навальному - ИФ) 50 тыс. евро в качестве компенсации морального вреда, 1025 евро для возмещения материального ущерба, а также 12653 евро с целью покрытия судебных издержек", - отмечается в документе.
Суд подтвердил позицию, в соответствии с которой российские власти нарушили права Навального, а аресты оппозиционера "были политически мотивированы".
Первоначальный вердикт по этому делу ЕСПЧ обнародовал 2 февраля 2017 года, усмотрев в шести случаях из семи нарушения права истца на свободу и на справедливое судебное разбирательство (статьи 5 и 6 Европейской конвенции по правам человека). Также суд выявил нарушение статьи 11 (свобода собраний и объединений).
В соответствии с февральским решением ЕСПЧ, правительство РФ обязано выплатить Навальному 63,7 тыс. евро за задержания во время массовых собраний в период с 2012 по 2014 годы. Обе стороны судебного процесса, как Россия, так и сам Навальный, выразили желание отправить дело на пересмотр в Большую палату ЕСПЧ. Решение Большой палаты ЕСПЧ, которая обладает апелляционными полномочиями, является финальным.