ЕСПЧ обязал российские власти выплатить Навальному компенсацию за незаконные задержания

15.11.2018 [Общество]

Большая палата Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) вынесла окончательный вердикт по делу "Навальный против России". Россия должна будет выплатить Алексею Навальному компенсацию за незаконные задержания в размере 63,7 тысяч евро. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на судебное решение, распространенное в четверг.

"Суд постановил, что Россия обязана выплатить истцу (Навальному - ИФ) 50 тыс. евро в качестве компенсации морального вреда, 1025 евро для возмещения материального ущерба, а также 12653 евро с целью покрытия судебных издержек", - отмечается в документе.

Суд подтвердил позицию, в соответствии с которой российские власти нарушили права Навального, а аресты оппозиционера "были политически мотивированы".

Первоначальный вердикт по этому делу ЕСПЧ обнародовал 2 февраля 2017 года, усмотрев в шести случаях из семи нарушения права истца на свободу и на справедливое судебное разбирательство (статьи 5 и 6 Европейской конвенции по правам человека). Также суд выявил нарушение статьи 11 (свобода собраний и объединений).

В соответствии с февральским решением ЕСПЧ, правительство РФ обязано выплатить Навальному 63,7 тыс. евро за задержания во время массовых собраний в период с 2012 по 2014 годы. Обе стороны судебного процесса, как Россия, так и сам Навальный, выразили желание отправить дело на пересмотр в Большую палату ЕСПЧ. Решение Большой палаты ЕСПЧ, которая обладает апелляционными полномочиями, является финальным.

Тэги: Навальный, ЕСПЧ

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