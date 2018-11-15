Четыре новых детских сада в Вологде обещают сдать к 1 сентября 2019 года

Четыре детских садика, строительство которых начато в Вологде, обещают сдать к 1 сентября 2019 года. Напомним, это учреждения на улице Северной, Молодежной, в Осановском проезде и в микрорайоне Охмыльцево.

Сегодня губернатор Вологодской области Олег Кувшинников и мэр Вологды Сергей Воропанов посетили стройку детсада на улице Северной. Там сейчас идут подготовительные работы: площадку очищают от кустарника, монтируется система освещения и городок для строителей, которые уже приступили к устройству фундаментов.

В новом трехэтажном здании площадью более 6 тысяч квадратных метров разместится бассейн, музыкальный и спортивный залы, изостудия, медицинский кабинет и кухня. Здесь будет открыто 12 групп для дошколят, при этом 110 мест из 350 – для малышей от двух месяцев до трех лет.

Садик за 294,6 млн рублей строит ООО «СМУ «Вологдагражданстрой» (директор – Светлана Уханова). По контракту, все работы должны быть выполнены до 22 июля 2019 года.

«Совсем недавно я был здесь - на заросшем пустыре, - рассказал Олег Кувшинников. - Они есть по всему городу. В советское время на этих площадках планировали строить детские сады, но в итоге они оказались заброшены. Наконец сегодня при поддержке президента и Министерства просвещения РФ, получив колоссальный объем средств – 1 миллиард 200 миллионов рублей из федерального бюджета, мы обеспечили софинансирование и приступили к строительству».

Параллельно со зданием на улице Северной современные детские сады строятся еще в трех районах Вологды: на 350 мест в Охмыльцево, на 220 на ул. Молодежной и на 250 мест в Осановском проезде. Контракт на строительство детского сада на улице Возрождения, 88 в микрорайоне Охмыльцево был подписан с ООО «Новотек» из Вологды (директор - Анастасия Веретенникова). Цена контракта –278,48 млн рублей.

В Осановском проезде садик за 236,12 млн рублей строит ООО «Термоизолстрой» (директор – Игорь Цветков). Эта же фирма строила детсады на Псковской и Доронинской, а в апреле 2018 года выиграла аукцион на «Выполнение работ по привязке проектной документации для строительства детского сада по ул. Молодежной города Вологды» (с фирмой был заключен контракт на 473 000 рублей).

Детский сад на улице Молодежной строит ООО «Клото» (директор - Сергей Георгиев). Эта фирма предложила выполнить работы за 209,657 млн рублей.

Срок окончания строительства всех этих детских садов, согласно контрактам, - июль 2019 года.