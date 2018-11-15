Приставы закрыли производство в отношении белозерского “Водоканала”, не убедившись в качестве воды

15.11.2018 [Общество]

В Белозерске выявлены нарушения в работе судебных приставов. Они закрыли производство в отношении белозерского “Водоканала”, не убедившись в качестве воды, которое организация должна была обеспечить согласно судебному решению.

21 апреля 2017 года суд возложил на администрацию Белозерска и ООО «Водоканал» обязанность обеспечить город качественной водой в соответствии с гигиеническими требованиями. В результате заместитель начальника ОСП по Белозерскому району возбудил два исполнительных производства - в отношении администрации и организации.

25 сентября 2018 года заместитель начальника ОСП по Белозерскому району вынес постановления об окончании исполнительных производств в связи с фактическим исполнением. Однако прокуратура района выяснила, что сведений о том, что судебные требования выполнены в полном объеме, в исполнительном производстве нет.

“Каких-либо документов (актов), подтверждающих обеспечение ответчиком качества воды в системе централизованного водоснабжения в городе Белозерск в соответствии с гигиеническими требованиями, предъявляемыми к качеству воды систем питьевого водоснабжения, не имеется”, - пояснил помощник прокурора Белозерского района.

По результатам проверки прокурор Белозерского района 29 октября вынес два протеста на постановления заместителя начальника ОСП по Белозерскому району, которые рассмотрены и удовлетворены. Постановления об окончании исполнительных производств отменены.

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Тэги: вода, ЖКХ, нарушения, приставы

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