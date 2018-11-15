Коллекторов, которые угрожали расправой жителю Вологды из-за долга его знакомого, оштрафовали на 50 тысяч рублей

Коллекторов из Нижнего Новгорода, которые требовали у жителя Вологды вернуть долг его знакомого, оштрафовали на 50 тысяч рублей. Сотрудники ООО «Агентство ликвидации долгов» по телефону угрожали мужчине расправой из-за чужого невыплаченного кредита.

С просьбой принять меры к коллекторскому агентству вологжанин обратился в региональное управление ФССП России. Он рассказал, что к нему поступают звонки: коллекторы требуют погасить задолженность, которая ему не принадлежит.

- Помимо этого, в адрес мужчины поступали оскорбления, угрозы жизни и здоровью, а также угрозы уничтожения имущества – сотрудник организации «предупреждал» о том, что в случае неуплаты задолженности, вологжанин «проснется на углях», - сообщало ранее вологодское управление службы судебных приставов.

При этом сам мужчина кредитных обязательств не имеет, поручителем не является, а должник - просто его знакомый. Слова вологжанина подтверждаются детализацией звонков и аудиозаписями разговоров с сотрудником коллекторского агентства.

В отношении организации составлен протокол по ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ «Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности». Рассмотрев его, Арбитражный суд Вологодской области назначил коллекторскому агентству наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.