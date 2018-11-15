В Вологде двух малышей, избитых матерью и ее сожителем, направят в дом ребенка

15.11.2018 [Происшествия]

В Вологде суд арестовал 25-летнюю мать избитых в семье двух маленьких мальчиков и ее сожителя. Мужчине и женщине предъявлены, в зависимости от роли каждого, обвинения в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Пострадавших детей определили в дом ребенка.

По версии следствия, 23-летний обвиняемый жил вместе с вологжанкой и ее детьми в квартире на улице Профсоюзной.

- 2 ноября 2018 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения избил мальчика 2,5 лет, причинив перелом бедренной кости. В период с 4 по 7 ноября 2018 года мать детей и ее сожитель, будучи в состоянии алкогольного опьянения, применили насилие к 7-месячному сыну. Своими действиями они причинили ребенку травму головы, переломы ребер и ожоги, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Напомним, в отношении женщины возбуждено уголовное дело о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию малолетнего ребенка, соединенном с жестоким обращением с ним (ст. 156 УК РФ), в отношении ее сожителя - по ч. 2 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего).

Сейчас оба пострадавших мальчика находятся под присмотром медиков, их жизни ничего не угрожает. Принято решение о передаче их в специализированный дом ребенка. Компетентными органами решается вопрос о лишении обвиняемой родительских прав.

- Допрошено 30 свидетелей, в том числе знакомые семьи и их соседи, должностные лица и работники социальных служб. Изъята медицинская документация детей, проведены их освидетельствования. Назначены и проводятся 6 судебных экспертиз. Изучаются характеризующие материалы. В частности, из уголовно-исполнительной инспекции изъято дело в отношении ранее судимого сожителя матери пострадавших детей, а в отношении последней проводится сбор сведений из Свердловской области, где она проживала несколько лет, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Как ранее сообщал Newsvo, вечером 7 ноября в областную детскую больницу обратилась мать двухлетнего ребенка с травмой бедренной кости. При госпитализации мальчика в стационар специалисты решили обследовать и второго ребенка, которого женщина принесла с собой. У семимесячного малыша была выявлена черепно-мозговая травма и переломы ребер. Мать детей и ее сожитель были задержаны.

Следователи отмечают, что сотрудники органов системы профилактики вовремя не выявили социально-опасное положение малолетних детей, из семьи их не изъяли, что привело к совершению тяжкого преступления. В результате по факту допущенной халатности возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ.

Тэги: насилие, дети, жестокость, пьянство

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

40-летнему жителю Междуреченского района пришлось жениться на забеременевшей от него школьнице
В Вологде задержали мать избитых в семье двух маленьких мальчиков
В Череповце судят женщину, которая бросила на пол своего годовалого сына
Пропавшую в Вашкинском районе 37-летнюю женщину нашли мертвой в лесу
В Череповце во время драки после поминок убили 42-летнего мужчину
Министр культуры РФ забыл, что рок-музыкант Егор Летов умер
В правительстве Вологодской области закупят «Шкоды Рапид» вместо дорогих внедорожников
По факту нарушений в Региональном центре поддержки предпринимательства возбуждено уголовное дело
Ярославский губернатор попросил президента остановить строительство целлюлозного завода в Череповецком районе
Уголовное дело, возбужденное в отношении экс-главы областного УМЧС Андрея Бессмертного, закрыто
14.11.2018 [БлогоVO]

С родителей не должны собирать деньги!!!

1487
5
13.11.2018 [БлогоVO]

Череповецкое детское инфекционное отделение

1399
1

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Расписные платья из шелка покажут на выставке в музее «Мир забытых вещей»
ЕСПЧ обязал российские власти выплатить Навальному компенсацию за незаконные задержания
Четыре новых детских сада в Вологде обещают сдать к 1 сентября 2019 года
Приставы закрыли производство в отношении белозерского “Водоканала”, не убедившись в качестве воды
Коллекторов, которые угрожали расправой жителю Вологды из-за долга его знакомого, оштрафовали на 50 тысяч рублей
В Вологде двух малышей, избитых матерью и ее сожителем, направят в дом ребенка
Хоккейная «Северсталь» проиграла финскому «Йокериту» со счетом 4:0
 
07.11.2018 [Общество]

Экспертиза без экспертов: детский врач-анестезиолог из Вологды рассказал, как его приговорили к колонии

52915
0
15.11.2018 [БлогоVO]

Вакцинация - панацея?

436
0
15.11.2018 [Обзор Прессы]

На месте дома Назарова построят его точную копию?

257
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика