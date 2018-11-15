Хоккейная «Северсталь» проиграла финскому «Йокериту» со счетом 4:0

Череповецкая "Северсталь" на выезде проиграла финскому "Йокерит". Матч, как и девять дней назад, завешился со счетом 4:0 в пользу клуба из Хельсинки. Одна шайба влетела в ворота череповчан в первом периоде, две - во втором, и ещё одна - за три минуты до конца основного времени матча.



«Мы играли с очень хорошей командой. Многое из того, что мы планировали, у нас не получилось. Не все сражались. Некоторые ребята откровенно разочаровали. Нам хотелось бы иметь другой результат, мы играли с очень хорошей командой. Результат не тот, который мы хотели бы видеть», — сказал на послематчевой Пресс-конференции и.о. главного тренера "Северстали" Павел Торгаев, цитата по severstalclub.ru



Завтра череповчане сыграют в гостях против ХК "Сочи".

