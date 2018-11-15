В Вологодской области предприниматель, продававшая контрафактные "Adidas" и "Nike", избежала штрафа

У жительницы Вологодской области изъяли контрафактный товар, однако суд посчитал это нарушение малозначительным, и никакого наказания женщина не понесла - у нее просто изъяли товар. Судя по всему, прибыль от продажи вещей также останется у предпринимателя.

С заявлением о привлечении к административной ответственности индивидуального предпринимателя Ю. Аксёнтовой в Арбитражный суд Вологодской области обратился отдел Управления Роспотребнадзора по Вологодской области в Сокольском, Усть-Кубинском, Вожегодском, Сямженском, Харовском, Верховажском районах. По данным ведомства, женщина торговала одеждой, на которой незаконно были размещены логотипы "Adidas" и "Nike".

“В ходе контрольно-надзорного мероприятия продукция с логотипами "Adidas" и "Nike" была арестована, затем передана в суд для проведения экспертизы, которая была назначена в рамках рассмотрения административного материала. Арбитражным судом Вологодской области 30 октября 2018 года вынесено решение о признании в действиях индивидуального предпринимателя состава административного правонарушения по части 2 статьи 14.10 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Суд посчитал совершенное правонарушение малозначительным, принято решение об изъятии из незаконного оборота арестованной продукции. Вся одежда с незаконными логотипами будет уничтожена, - сообщают в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Вологодской области.

Отметим, что наказание по части 2 статьи 14.10 КоАП - штраф на юридических лиц в размере пятикратного размера стоимости изъятого товара.