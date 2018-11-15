Депутат Гордумы Вологды Максим Зуев досрочно сложил свои полномочия

Максим Зуев досрочно сложил полномочия депутата гордумы Вологды, сообщает пресс-служба городского парламента. Сегодня на внеочередной сессии депутаты приняли его отставку, связанную с переходом на другую работу.

Заявление о досрочном сложении полномочий и добровольной отставке парламентарий подал в думу на этой неделе, коллеги профильного комитета по вопросам местного значения и законности его одобрили.

- Вторым решением депутаты предложили избирательной комиссии Вологодской области для назначения кандидатуры своего уже экс-коллегу в состав территориальной комиссии города Вологды с правом решающего голоса, - сообщает пресс-служба Вологодской городской думы.

Максим Зуев был депутатом по избирательному округу № 22.