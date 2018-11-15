Пьяный череповчанин угнал у знакомой авто, чтобы съездить за алкоголем

15.11.2018 [Происшествия]

Житель Череповца угнал машину своей знакомой, чтобы съездить за алкоголем, сообщает пресс-служба областного УМВД.

В полицию обратилась 39-летняя череповчанка, которая рассказала, что у нее угнали «Опель». На поиски иномарки были ориентированы все наружные наряды, в городе был введен план «Перехват».

- Позже в дежурную часть поступило сообщение от бдительных граждан о том, что на Советском проспекте был замечен похожий автомобиль. Дежуривший на данном маршруте патрулирования наряд ДПС обнаружил и остановил транспортное средство. При проверке документов полицейские установили, что данный автомобиль находится в розыске, а водитель не имеет документов на право управления транспортом, - сообщает пресс-служба.

Госавтоинспекторы также обратили внимание, что у мужчины имелись признаки опьянения. Нарушителя задержали и доставили его отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В беседе с полицейскими 25-летний молодой человек рассказал, что накануне распивал спиртное со своей знакомой в ее квартире. Когда алкоголь закончился, он решил сходить за ним в магазин. В коридоре он увидел куртку подруги и решил воспользоваться ее автомобилем, достав из кармана ключи зажигания.

Выяснилось также, что мужчина неоднократно судим и состоит на профилактическом учете в органах внутренних дел.

В отношении нарушителя возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» и ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

Тэги: пьяные водители, угон, алкоголь, пьянство

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