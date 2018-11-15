Житель Вологды отдал 1,5 млн рублей долга после ареста его автомобиля приставами

Житель Вологды вернул 1,5 млн долга после того, как у него арестовали автомобиль, сообщает региональное управление службы судебных приставов.

- Вологжанин длительное время не оплачивал проценты за пользование чужими денежными средствами. В отделе судебных приставов по г. Вологде №2 в отношении данного гражданина на исполнении находилось производство о взыскании долга более 1,5 млн. рублей, - говорится в сообщении УФССП.

После того, как приставы арестовали принадлежащий неплательщику «Ниссан Кашкай», мужчина полностью рассчитался с долгом.