В Липином Бору после ремонта очистных сооружений подрядчику придется выпить стакан водопроводной воды

Дом культуры села Липин Бор капитально отремонтируют в ближайшие три года. На эти цели из областного бюджета будет выделено в общей сложности 30 млн рублей, об этом глава региона Олег Кувшинников рассказал в ходе рабочей поездки в Вашкинский район.

В селе также проводится ремонт водоочистных сооружений, он должен пройти в два этапа. В конце года будет улучшено качество воды, а затем начнутся работы по ее умягчению. Первый этап работ, который должен завершиться до 25 декабря, выполняет ООО «Трубомонтаж», выигравшая соответствующий контракт на 5,4 млн рублей. Согласно аукционной документации, подрядчик выполнит капремонт осветлительных и сорбционных фильтров, аэратора и системы обеззараживания воды.

«Глава района и подрядчик должны протестировать итоги работ на себе лично. Выпить стакан чистой, некипяченой воды», - предложил Олег Кувшинников.

В рамках визита губернатор также побывал на транзитных улицах села Липин Бор: Октябрьской и Пионерской. Они связывают между собой автодорогу федерального значения «Вологда-Медвежьегорск» и трассу регионального значения «Череповец-Белозерск-Липин Бор», находятся в неудовлетворительном состоянии.

«В августе мы договорились с главой района Александром Ивановым о передаче улиц в региональную собственность, что могло бы значительно улучшить их состояние. Но оказалось, что часть земельных участков будет использована при прокладке газопровода. Поэтому мы вернемся к вопросу передачи дорог после завершения газификации села. А пока закладываем на следующий год сумму 20 млн. рублей на ремонт улиц Октябрьской и Пионерской», - резюмировал губернатор.

Еще одна проблема района – устаревшие школьные автобусы. В 2019 году на обновление автопарка образовательным учреждениям из бюджета Вологодской области выделят 3 млн рублей. Предполагается, что на эти деньги будут куплены два новых автобуса. Вашкинская средняя школа также в ближайшие два года получит деньги на ремонт пристройки и основного здания. В этом году там отремонтировали крышу и крыльцо.