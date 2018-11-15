В Вологде ищут двух мужчин, избивших таксиста на Московском шоссе

15.11.2018 [Происшествия]

В Вологде ищут двух мужчин, которые в ночь на 12 ноября на Московском шоссе избили таксиста, сообщает региональное управление следственного комитета. По версии следствия, на водителя напали, чтобы ограбить.

- Об обнаружении тела потерпевшего в бессознательном состоянии в салоне автомобиля сообщил в правоохранительные органы водитель проезжавшей мимо машины. Потерпевший госпитализирован, ему оказывается необходимая медицинская помощь, - говорится в сообщении СУ СК РФ по Вологодской области.

Личности нападавших и обстоятельства совершенного преступления устанавливаются. Что именно было украдено, пока не раглашается в интересах следствия.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о происшествии, просят обратиться в следственный отдел по г. Вологда по адресу: Некрасовский пер., д. 1, телефон: (8172) 57-21-59, или в ближайший отдел полиции.

Тэги: грабеж, такси

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