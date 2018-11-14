Житель Вологодского района, семь лет не выходивший на улицу, получил подъемник для инвалидной коляски

Денис Левичев, проживающий в поселке Макарово Вологодского района, семь лет не мог выйти на улицу, так как живет на пятом этаже, а передвигаться может только на коляске. При этом выход из подъезда для него был не оборудован.

Newsvo писал о жизни Дениса в августе этого года в материале "Жизнь через окно: житель Вологодского района уже несколько лет не может выйти из квартиры". Тогда мы сделали запросы в фонд социального страхования, администрацию Вологодского района и департамент социальной защиты Вологодской области. Мы вместе с Денисом пытались выяснить, кто может помочь приобрести подъемник. На просьбу молодого человека отозвался только департамент социальной защиты Вологодской области.

Сотрудники департамента ответили, что в пункте проката одного из учреждений социального обслуживания есть подъемник, который будет передан в БУ СО ВО «Комплексный центр социального обслуживания населения города Вологды и Вологодского района. Процедура передачи должна была завершиться ориентировочно 1 октября 2018 года. Чуть позже этой даты Денису, действительно, привезли подъемник, но он... не подошел по техническим характеристикам.

Newsvo вновь обратился с запросом в департамент с вопросом, как можно получить другой подъемник.

«В целях продолжения работы по обеспечению Левичвева Д. А. подъемником 22 октября 2018 года состоялся выезд директора бюджетного учреждения социального обслуживания населения Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения города Вологды и Вологодского района» и заведующего отделением срочного обслуживания Комплексного центра в семью Дениса Александровича», - сообщили в департаменте. Работники соцслужб поговорили с семьей Дениса и убедились, что подъемник не подходит.

В департаменте стали искать другие варианты:

«Специалистами Комплексного центра дополнительно была запрошена и проанализирована информация о наличии подъемников в пунктах проката технических средств реабилитации в Комплексных центрах социального обслуживания других районов области».

Другой подъемник был найден. Он отличается от предыдущего тем, что место для инвалида закреплено прямо на раме подъемника, а в предложенном ранее варианте коляска крепилась прямо к подъемнику.

Новый аппарат Денису доставили 1 ноября. Теперь он может не только видеть жизнь через окно, но и выходить на улицу.