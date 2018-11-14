Пропавшую в Вашкинском районе 37-летнюю женщину нашли мертвой в лесу

В Вашкинском районе охотник обнаружил в лесу тело пропавшей 37-летней женщины.

Жительница деревни Пиньшино ушла из своего дома еще 27 сентября. По версии следствия, она была пьяна.

- Следователями СКР совместно с полицией и привлечением общественности проводились розыскные мероприятия. 12 ноября 2018 года в лесном массиве возле указанной деревни охотник обнаружил тело пропавшей в замерзшем виде, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Причину смерти женщины установит судебно-медицинская экспертиза.