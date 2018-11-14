Житель Вологды застрял в автомате "Бабломёт", пытаясь захватить деньги

14.11.2018 [Происшествия]

В Вологде мужчина застрял в автомате "Бабломёт", пытаясь ухватить денежные купюры. Курьезное ЧП произошло 9 ноября около полудня в торговом центре на площади Чайковского.

Освободиться самому у вологжанина не получилось, пришлось вызывать специалистов.

- Вызывали техподдержку, брызгали спец.средством руку, когда достали руку - пальцы были тёмные(онемели)! - написал очевидец в группе "Онлайн Вологда".

Суть работы автомата заключается в создании воздушного потока, в котором начинаются крутиться бумажные денежные купюры. За 20 секунд пользователь, оплативший сеанс, должен попытаться захватить деньги рукой. Судя по видео в интернете. купюры в "Бабломете" бутафорские, а настоящими являются те, которые опускают в автомат клиенты.

Тэги: курьезы, жадность

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